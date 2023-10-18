Сторонник Трампа Джордан не набрал нужных голосов на выборах спикера в конгрессе

Кандидат от республиканцев Джим Джордан не набрал необходимых голосов во втором раунде выборов спикера палаты представителей США.

Как отмечает The Hill, политик так и не смог «выиграть молоток» спикера во втором туре голосования после того, как «всё большее число республиканцев отказались поддержать его».

Джордан является председателем юридического комитета партии.

Американские СМИ отмечали, что Джордан считается одним из ближайших сторонников экс-президента США Дональда Трампа.

3 октября палата представителей США проголосовала за отстранение спикера Кевина Маккарти.

Трамп поддержал кандидатуру Джордана.