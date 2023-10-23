Ветеран СВР Морозов рассказал о решении Запада «слить» Зеленского

Ветеран Службы внешней разведки России, председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (Афроком) Игорь Морозов в беседе с RT прокомментировал статью газеты The Washington Post, в которой говорится о том, что убийство Дарьи Дугиной организовала Служба безопасности Украины. По данным издания, целью операции был отец Дарьи Александр Дугин.

По словам Морозова, The Washington Post даёт ту информацию, «которую ей предоставили в ЦРУ».

«Иначе газета такого уровня не стала бы публиковать такую чувствительную и непроверенную информацию. В этой связи нужно задуматься о том, почему эта информация была опубликована в одном из ведущих изданий США. Скорее всего, в результате решения о «сливе» Зеленского», — считает ветеран.

Он добавил, что это уже не первая информация по Зеленскому, которую публикуют западные СМИ.

«То, что такого уровня издание говорит о конкретном террористическом акте СБУ, свидетельствует только об окончательном решении по «сливу» всей команды Зеленского, и в первую очередь его самого», — уверен Морозов.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что убийство Дарьи Дугиной организовала Служба безопасности Украины.

В статье говорится, что даже сторонники радикальных методов ставят под сомнение «полезность» некоторых решений Киева, в частности убийство Дугиной.

Убийство Дарьи Дугиной было совершено 20 августа 2022 года.

Под днище её автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство. Оно сработало, когда Дарья ехала на машине с фестиваля «Традиция» в Подмосковье.