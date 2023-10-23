Узнать больше

WP: убийство Дугиной организовала СБУ, целью Киева был её отец

Короткая ссылка
Газета The Washington Post пишет, что убийство Дарьи Дугиной организовала Служба безопасности Украины.
WP: убийство Дугиной организовала СБУ, целью Киева был её отец
  • РИА Новости

По данным издания, целью операции был отец Дарьи Александр Дугин.

В статье говорится, что даже сторонники радикальных методов ставят под сомнение «полезность» некоторых решений Киева, в частности убийство Дугиной. 

Как пишет газета, «по признанию официальных лиц», Александр Дугин «был запланированной целью».

Ранее экс-сотрудник МВД Иван Рыбин и Даниил Чоудхури признали вину в незаконном сборе личных данных журналистки Дарьи Дугиной, которые использовались для организации её убийства.

Убийство Дарьи Дугиной было совершено 20 августа 2022 года.

Под днище её автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство. Оно сработало, когда Дарья ехала на машине с фестиваля «Традиция» в Подмосковье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить