WP: убийство Дугиной организовала СБУ, целью Киева был её отец

Газета The Washington Post пишет, что убийство Дарьи Дугиной организовала Служба безопасности Украины.

По данным издания, целью операции был отец Дарьи Александр Дугин.

В статье говорится, что даже сторонники радикальных методов ставят под сомнение «полезность» некоторых решений Киева, в частности убийство Дугиной.

Как пишет газета, «по признанию официальных лиц», Александр Дугин «был запланированной целью».

Ранее экс-сотрудник МВД Иван Рыбин и Даниил Чоудхури признали вину в незаконном сборе личных данных журналистки Дарьи Дугиной, которые использовались для организации её убийства.

Убийство Дарьи Дугиной было совершено 20 августа 2022 года.

Под днище её автомобиля было заложено самодельное взрывное устройство. Оно сработало, когда Дарья ехала на машине с фестиваля «Традиция» в Подмосковье.