Двое соучастников убийства журналистки Дугиной признали вину

Экс-сотрудник МВД Иван Рыбин и Даниил Чоудхури признали вину в незаконном сборе личных данных журналистки Дарьи Дугиной, которые использовались для организации её убийства.

Об этом информирует ТАСС.

«Я признаю свою вину в полном объёме», — сказал в зале суда Рыбин.

То же самое заявил Чоудхури.

Они обвиняются по ч. 1 и ч. 2 ст. 137 УК России (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица).

Экс-сотруднику МВД также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями»).

25 августа в пресс-службе Генпрокуратуры России сообщили, что уголовное дело о распространении личных данных российской журналистки Дарьи Дугиной в отношении двух человек, в том числе инспектора ГИБДД, направили в суд.