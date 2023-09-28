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Двое соучастников убийства журналистки Дугиной признали вину

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Экс-сотрудник МВД Иван Рыбин и Даниил Чоудхури признали вину в незаконном сборе личных данных журналистки Дарьи Дугиной, которые использовались для организации её убийства.
Двое соучастников убийства журналистки Дугиной признали вину
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Об этом информирует ТАСС.

«Я признаю свою вину в полном объёме», — сказал в зале суда Рыбин.

То же самое заявил Чоудхури.

Они обвиняются по ч. 1 и ч. 2 ст. 137 УК России (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица).

Экс-сотруднику МВД также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями»).

25 августа в пресс-службе Генпрокуратуры России сообщили, что уголовное дело о распространении личных данных российской журналистки Дарьи Дугиной в отношении двух человек, в том числе инспектора ГИБДД, направили в суд.

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