Двое соучастников убийства журналистки Дугиной признали вину
- РИА Новости
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Об этом информирует ТАСС.
«Я признаю свою вину в полном объёме», — сказал в зале суда Рыбин.
То же самое заявил Чоудхури.
Они обвиняются по ч. 1 и ч. 2 ст. 137 УК России (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица).
Экс-сотруднику МВД также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями»).
25 августа в пресс-службе Генпрокуратуры России сообщили, что уголовное дело о распространении личных данных российской журналистки Дарьи Дугиной в отношении двух человек, в том числе инспектора ГИБДД, направили в суд.