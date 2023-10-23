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Грушко: Запад нарушит международное право закрытием Балтийского моря для России

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Если страны Североатлантического альянса примут решение об остановке прохода российских кораблей по Балтийскому морю, то это станет грубейшим нарушением международного права, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
Грушко: Запад нарушит международное право закрытием Балтийского моря для России
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что в Брюсселе и других столицах стран НАТО должны осознавать всю серьёзность последствий такой меры.

«Это будет грубейшим нарушением международного права транспорта и мореходства, о чём страны НАТО, и в особенности США, любят повторять на каждом углу», — цитирует ТАСС замминистра.

Ранее лидер Латвии Эдгар Ринкевич допустил закрытие Балтийского моря для всех российских судов, если расследование выявит участие Москвы в повреждении газопровода Balticconnector.

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