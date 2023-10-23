Грушко: Запад нарушит международное право закрытием Балтийского моря для России

Если страны Североатлантического альянса примут решение об остановке прохода российских кораблей по Балтийскому морю, то это станет грубейшим нарушением международного права, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

Он подчеркнул, что в Брюсселе и других столицах стран НАТО должны осознавать всю серьёзность последствий такой меры.

«Это будет грубейшим нарушением международного права транспорта и мореходства, о чём страны НАТО, и в особенности США, любят повторять на каждом углу», — цитирует ТАСС замминистра.

Ранее лидер Латвии Эдгар Ринкевич допустил закрытие Балтийского моря для всех российских судов, если расследование выявит участие Москвы в повреждении газопровода Balticconnector.