Грушко: Запад нарушит международное право закрытием Балтийского моря для России
- РИА Новости
Он подчеркнул, что в Брюсселе и других столицах стран НАТО должны осознавать всю серьёзность последствий такой меры.
«Это будет грубейшим нарушением международного права транспорта и мореходства, о чём страны НАТО, и в особенности США, любят повторять на каждом углу», — цитирует ТАСС замминистра.
Ранее лидер Латвии Эдгар Ринкевич допустил закрытие Балтийского моря для всех российских судов, если расследование выявит участие Москвы в повреждении газопровода Balticconnector.