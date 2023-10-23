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Гагин: Киев может бездумно атаковать ракетами ATACMS территорию России

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Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Киев может бездумно использовать уже поставленные ракеты ATACMS для ударов по территории России.

Об этом информирует РИА Новости.

«Вообще режим Зеленского — это как обезьяна с гранатой, они, возможно, бездумно будут наносить удары по всем объектам на территории Российской Федерации, до которых они смогут дотянуться», — сказал Гагин.

При этом он отметил, что, выстраивая ПВО важных объектов, которых могут достичь эти ракеты, данный факт необходимо принимать во внимание.

«Я думаю, Министерство обороны справится с такой задачей», — подчеркнул Гагин.

Ранее в Farda заявили, что поставки Киеву ракет ATACMS не смогли застать врасплох ВС России.

Также член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи заявил, что ракеты ATACMS, которые США передали Украине, крайне опасны для мирного населения.

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