Farda: поставки Киеву ракет ATACMS не смогли застать врасплох ВС России

Поставки ВСУ ракет ATACMS не смогли застать ВС России врасплох.

Об этом пишет Farda.

По словам чиновника США, ракеты были отправлены тайно, «чтобы застать врасплох Россию».

«Но в то же время сами же США косвенно признают, что целей своих они не достигли», — говорится в сообщении.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США ведут линию на полное свёртывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией поставками Украине оперативно-тактических ракет ATACMS.