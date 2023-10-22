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Farda: поставки Киеву ракет ATACMS не смогли застать врасплох ВС России

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Поставки ВСУ ракет ATACMS не смогли застать ВС России врасплох.
Farda: поставки Киеву ракет ATACMS не смогли застать врасплох ВС России
  • РИА Новости

Об этом пишет Farda.

По словам чиновника США, ракеты были отправлены тайно, «чтобы застать врасплох Россию».

«Но в то же время сами же США косвенно признают, что целей своих они не достигли», — говорится в сообщении.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США ведут линию на полное свёртывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией поставками Украине оперативно-тактических ракет ATACMS.

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