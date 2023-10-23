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CNN: Израиль не прекратит огонь даже во время переговоров о заложниках

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Израиль не пойдёт на прекращение огня даже во время переговоров об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Такое заявление было опубликовано CNN со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

По его словам, «нельзя допустить, чтобы гуманитарные усилия повлияли на миссию по ликвидации Хамаса».

По информации телеканала, чиновник отметил, что прекращения огня не будет даже во время переговоров об освобождении более чем 200 заложников.

Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что в секторе Газа ХАМАС удерживает 212 заложников.

Также ХАМАС заявило, что планировало отпустить ещё двух заложников по «гуманитарным причинам», однако Израиль отклонил это предложение.

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