ХАМАС заявило, что планировало отпустить ещё двух заложников
«Вчера вечером мы уведомили катарских братьев, что мы освободим Нурит Исхак и Йохевид Эфшиц по гуманитарным причинам, без каких-либо условий», — приводит заявление движения РИА Новости.
Однако израильская сторона решила отклонить это предложение, утверждает ХАМАС.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и страны ЕС пытаются заставить Израиль отложить проведение наземной операции в секторе Газа, чтобы провести переговоры по освобождению заложников.
Военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» освободило двух американских граждан по гуманитарным соображениям.