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ХАМАС заявило, что планировало отпустить ещё двух заложников

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Палестинское движение ХАМАС заявило, что планировало отпустить ещё двух заложников по «гуманитарным причинам», однако Израиль отклонил это предложение.

«Вчера вечером мы уведомили катарских братьев, что мы освободим Нурит Исхак и Йохевид Эфшиц по гуманитарным причинам, без каких-либо условий», — приводит заявление движения РИА Новости.

Однако израильская сторона решила отклонить это предложение, утверждает ХАМАС.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и страны ЕС пытаются заставить Израиль отложить проведение наземной операции в секторе Газа, чтобы провести переговоры по освобождению заложников.

Военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» освободило двух американских граждан по гуманитарным соображениям.

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