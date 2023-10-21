Палестинское движение ХАМАС заявило, что планировало отпустить ещё двух заложников по «гуманитарным причинам», однако Израиль отклонил это предложение.

«Вчера вечером мы уведомили катарских братьев, что мы освободим Нурит Исхак и Йохевид Эфшиц по гуманитарным причинам, без каких-либо условий», — приводит заявление движения РИА Новости.

Однако израильская сторона решила отклонить это предложение, утверждает ХАМАС.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и страны ЕС пытаются заставить Израиль отложить проведение наземной операции в секторе Газа, чтобы провести переговоры по освобождению заложников.

Военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» освободило двух американских граждан по гуманитарным соображениям.