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NI: Россия ставит под угрозу планы Вашингтона в Европе

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Член американского Национального комитета по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит выразил мнение, что в США опасаются нарушения Москвой выгодного им баланса сил в Европе.

Об этом пишет National Interest.

По словам Смита, значительное влияние России в Восточной Европе «нарушает равновесие», потенциально гарантируя Москве контроль над европейскими энергетическими коридорами и торговыми путями.

«Для Вашингтона это тревожное будущее», — говорится в статье.

Ранее советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО не переживёт нынешний кризис.

Также глава военного комитета НАТО Роб Бауэр выразил мнение, что альянс должен быть готов к конфликту в Арктике из-за России и КНР.

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