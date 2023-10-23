NI: Россия ставит под угрозу планы Вашингтона в Европе
Об этом пишет National Interest.
По словам Смита, значительное влияние России в Восточной Европе «нарушает равновесие», потенциально гарантируя Москве контроль над европейскими энергетическими коридорами и торговыми путями.
«Для Вашингтона это тревожное будущее», — говорится в статье.
Ранее советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО не переживёт нынешний кризис.
Также глава военного комитета НАТО Роб Бауэр выразил мнение, что альянс должен быть готов к конфликту в Арктике из-за России и КНР.