Узнать больше

Полковник Макгрегор: НАТО не переживёт нынешний кризис

Короткая ссылка
НАТО не сможет пережить свой нынешний кризис, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Полковник Макгрегор: НАТО не переживёт нынешний кризис
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«НАТО не переживёт этот кризис. Оно не предназначено для ведения наступательных действий», — приводит РИА Новости слова Макгрегора в соцсети X.

Он отметил, что альянс был создан для защиты западной цивилизации.

Экс-советник добавил, что потом организацию расширили и была предпринята попытка превратить Россию в копию Швеции.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден ранее заявил, что США не хотят, чтобы американская армия воевала с российской.

Вместе с этим посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США ведут линию на полное свёртывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией поставками Украине оперативно-тактических ракет ATACMS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить