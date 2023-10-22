Полковник Макгрегор: НАТО не переживёт нынешний кризис
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«НАТО не переживёт этот кризис. Оно не предназначено для ведения наступательных действий», — приводит РИА Новости слова Макгрегора в соцсети X.
Он отметил, что альянс был создан для защиты западной цивилизации.
Экс-советник добавил, что потом организацию расширили и была предпринята попытка превратить Россию в копию Швеции.
Президент Соединённых Штатов Джо Байден ранее заявил, что США не хотят, чтобы американская армия воевала с российской.
Вместе с этим посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США ведут линию на полное свёртывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией поставками Украине оперативно-тактических ракет ATACMS.