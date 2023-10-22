Полковник Макгрегор: НАТО не переживёт нынешний кризис

НАТО не сможет пережить свой нынешний кризис, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«НАТО не переживёт этот кризис. Оно не предназначено для ведения наступательных действий», — приводит РИА Новости слова Макгрегора в соцсети X.

Он отметил, что альянс был создан для защиты западной цивилизации.

Экс-советник добавил, что потом организацию расширили и была предпринята попытка превратить Россию в копию Швеции.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден ранее заявил, что США не хотят, чтобы американская армия воевала с российской.

Вместе с этим посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США ведут линию на полное свёртывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией поставками Украине оперативно-тактических ракет ATACMS.