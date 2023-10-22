Армия Израиля наносит удары по десяткам объектов ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные продолжают наносить удары по объектам палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

Информация об этом появилась в Telegram-канале военного ведомства.

Ранее в Минобороны Израиля заявили, что операция против ХАМАС в Газе может занять до трёх месяцев.

Также Армия Израиля заявила о случайном обстреле египетского поста из танка.