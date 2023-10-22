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Армия Израиля заявила о случайном обстреле египетского поста из танка

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Израильский танк случайно выстрелил в египетский пост, который находится рядом с границей, говорится в заявлении ЦАХАЛ, опубликованном в Telegram.
Армия Израиля заявила о случайном обстреле египетского поста из танка
  • AP
  • © Petros Giannakouris

Сообщается, что речь идёт о посте, расположенном в районе Керем-Шалома.

«ЦАХАЛ выражает сожаление по поводу инцидента», — заявили в ЦАХАЛ.

Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удар по группе боевиков у границы с Ливаном.

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