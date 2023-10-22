Армия Израиля заявила о случайном обстреле египетского поста из танка
Израильский танк случайно выстрелил в египетский пост, который находится рядом с границей, говорится в заявлении ЦАХАЛ, опубликованном в Telegram.
- AP
- © Petros Giannakouris
Сообщается, что речь идёт о посте, расположенном в районе Керем-Шалома.
«ЦАХАЛ выражает сожаление по поводу инцидента», — заявили в ЦАХАЛ.
Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удар по группе боевиков у границы с Ливаном.
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