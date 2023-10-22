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Глава ХАМАС за рубежом заявил, что США руководят войной против Палестины

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Глава представительства движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль заявил, что войной против Палестины руководят США.
Глава ХАМАС за рубежом заявил, что США руководят войной против Палестины
  • AP
  • © Abed Khaled

«Америка сегодня возглавляет эту войну и планирует достичь своих целей по разгрому ХАМАС, поддерживает Израиль и снабжает его оружием», — приводит РИА Новости заявление Машаля в соцсетях.

Он отметил, что противник намеревается сокрушить ХАМАС и сектор Газа.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и страны ЕС пытаются заставить Израиль отложить проведение наземной операции в секторе Газа, чтобы провести переговоры по освобождению заложников.

Военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» освободило двух американских граждан по гуманитарным соображениям.

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