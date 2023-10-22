Глава ХАМАС за рубежом заявил, что США руководят войной против Палестины

Глава представительства движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль заявил, что войной против Палестины руководят США.

«Америка сегодня возглавляет эту войну и планирует достичь своих целей по разгрому ХАМАС, поддерживает Израиль и снабжает его оружием», — приводит РИА Новости заявление Машаля в соцсетях.

Он отметил, что противник намеревается сокрушить ХАМАС и сектор Газа.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и страны ЕС пытаются заставить Израиль отложить проведение наземной операции в секторе Газа, чтобы провести переговоры по освобождению заложников.

Военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» освободило двух американских граждан по гуманитарным соображениям.