Экс-советник Рейгана Бандоу: в Вашингтоне готовы воевать на Украине бесконечно

Бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что воинственные политики в Вашингтоне намерены бесконечно продолжать войну на Украине.

Об этом пишет American Conservative.

По словам экс-советника, такие действия обусловлены опасениями американских политиков потерять международный авторитет своей страны.

При этом эксперт подчеркнул, что даже полный коллапс Украины очень слабо повлияет на безопасность самих США, так как для Москвы «нет никакого смысла» воевать с Соединёнными Штатами.

«У нас нет территориальных споров, а большинство международных склок имеют лишь ограниченное значение», — сказал Бэндоу.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что средств, которые президент США Джо Байден запросил у американского конгресса для Украины, будет недостаточно.

Также шеф Пентагона Ллойд Остин пообещал Киеву добиться в конгрессе средств на дальнейшие поставки.