Депутат Рады счёл недостаточным запрашиваемого Байденом $61 млрд для Киева
- РИА Новости
В своём Telegram он отметил, что этими деньгами Киеву нужно будет «закрыть» чуть больше года.
«На прямую бюджетную поддержку там заложено $11,8 млрд. А мы сейчас готовим бюджет-2024, где нужно $42,9, и 30% из этого ($12,87 млрд) должно было прийти из США», — говорится в сообщении.
По подсчётам депутата, Киеву будет не хватать $2 млрд, которые, по его предположениям, перекроют «другие доноры». Однако эту поддержку пока тоже никто не согласовал.
Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что согласованные конгрессом США средства для Украины заканчиваются.