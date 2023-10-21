Депутат Рады счёл недостаточным запрашиваемого Байденом $61 млрд для Киева

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что средств, которые президент США Джо Байден запросил у американского конгресса для Украины, будет недостаточно.

В своём Telegram он отметил, что этими деньгами Киеву нужно будет «закрыть» чуть больше года.

«На прямую бюджетную поддержку там заложено $11,8 млрд. А мы сейчас готовим бюджет-2024, где нужно $42,9, и 30% из этого ($12,87 млрд) должно было прийти из США», — говорится в сообщении.

По подсчётам депутата, Киеву будет не хватать $2 млрд, которые, по его предположениям, перекроют «другие доноры». Однако эту поддержку пока тоже никто не согласовал.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что согласованные конгрессом США средства для Украины заканчиваются.