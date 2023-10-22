Глава Пентагона заявил о развёртывании ПВО на Ближнем Востоке

США развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса THAAD и дополнительные батальоны Patriot.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

При этом он отметил, что также распорядился готовиться к развёртыванию дополнительных войск для «усиления готовности и возможности быстрого ответа в случае необходимости».

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что решения президента США Джо Байдена по Израилю могут привести к Армагеддону.

Также в HuffPost отметили, что в Госдепе назревает мятеж из-за политики президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку.