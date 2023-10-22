Экс-советник Пентагона: решения Байдена по Израилю могут привести к Армагеддону
Об этом он написал в соцсети X.
По словам Макгрегора, Байден заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что он задействует авиацию США и другие силы на севере страны, если «Хезболла» нападёт в этом районе.
«На данном этапе будет очень трудно избежать Армагеддона», — говорится в сообщении.
Ранее в Axios заявили, что США отправят в Израиль десятки тысяч снарядов, зарезервированных для ВСУ.
При этом Байден заявил Нетаньяху о важности соблюдения законов войны.