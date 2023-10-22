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Экс-советник Пентагона: решения Байдена по Израилю могут привести к Армагеддону

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Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке рискует обернуться Армагеддоном из-за решений президента США Джо Байдена.

Об этом он написал в соцсети X.

По словам Макгрегора, Байден заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что он задействует авиацию США и другие силы на севере страны, если «Хезболла» нападёт в этом районе.

«На данном этапе будет очень трудно избежать Армагеддона», — говорится в сообщении. 

Ранее в Axios заявили, что США отправят в Израиль десятки тысяч снарядов, зарезервированных для ВСУ.

При этом Байден заявил Нетаньяху о важности соблюдения законов войны.

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