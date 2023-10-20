Байден заявил Нетаньяху о важности соблюдения законов войны

Президент США Джо Байден в разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху подтвердил право Израиля на самооборону и заявил о важности соблюдения законов войны.

«Президент подтвердил поддержку со стороны США права Израиля на оборону и обязанности обеспечивать безопасность своих граждан», — говорится в сообщении Белого дома.

При этом Байден подчеркнул важность действий в соответствии с законами войны, в том числе важность защиты мирного населения сектора Газа.

Ранее палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что у действующего руководства США нет политической воли для того, чтобы завершить палестино-израильский конфликт.

До этого Байден попросил конгресс согласовать выделение $14,3 млрд для оказания помощи Израилю.