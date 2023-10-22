Welt: наблюдателей насторожило особое отношение Байдена к фон дер Ляйен
При этом, по её словам, глава Евросовета Шарль Мишель не получил индивидуальной аудиенции.
«Глава Еврокомиссии прогулялась с президентом США в Розовом саду Белого дома, в то время как Мишель побеседовал только в Овальном кабинете», — сказала Больцен.
Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина заявила, что при Урсуле фон дер Ляйен ЕС стал прицепной лошадью к повозке НАТО.
Также в Politico отмечали, что в ЕС обвинили фон дер Ляйен в превышении полномочий.