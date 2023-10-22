Welt: наблюдателей насторожило особое отношение Байдена к фон дер Ляйен

Обозреватель Welt Стефани Больцен заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен удостоилась особого внимания со стороны президента США Джо Байдена на встрече в Белом доме.

При этом, по её словам, глава Евросовета Шарль Мишель не получил индивидуальной аудиенции.

«Глава Еврокомиссии прогулялась с президентом США в Розовом саду Белого дома, в то время как Мишель побеседовал только в Овальном кабинете», — сказала Больцен.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина заявила, что при Урсуле фон дер Ляйен ЕС стал прицепной лошадью к повозке НАТО.

Также в Politico отмечали, что в ЕС обвинили фон дер Ляйен в превышении полномочий.