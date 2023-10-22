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Блинкен провёл переговоры с исполняющим обязанности премьера Ливана

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Госсекретарь Энтони Блинкен провёл переговоры с исполняющим обязанности главы правительства Ливана Наджибом Микати.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Госдепартамент США.

По данным агентства, Блинкен предупредил Микати, что ливанцы «пострадают» в случае втягивания в конфликт с Израилем.

Кроме того, Блинкен выразил «растущую обеспокоенность» в связи с обострением обстановки на границе Ливана с Израилем.

Ранее Военная хроника заявила, что стороны конфликта на Ближнем Востоке готовятся к худшему развитию событий.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден в разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху подтвердил право Израиля на самооборону и заявил о важности соблюдения законов войны.

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