Блинкен провёл переговоры с исполняющим обязанности премьера Ливана

Госсекретарь Энтони Блинкен провёл переговоры с исполняющим обязанности главы правительства Ливана Наджибом Микати.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Госдепартамент США.

По данным агентства, Блинкен предупредил Микати, что ливанцы «пострадают» в случае втягивания в конфликт с Израилем.

Кроме того, Блинкен выразил «растущую обеспокоенность» в связи с обострением обстановки на границе Ливана с Израилем.

Ранее Военная хроника заявила, что стороны конфликта на Ближнем Востоке готовятся к худшему развитию событий.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден в разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху подтвердил право Израиля на самооборону и заявил о важности соблюдения законов войны.