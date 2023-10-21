ВХ: стороны конфликта на Ближнем Востоке готовятся к худшему развитию событий

Военная хроника заявила, что палестино-израильский конфликт не идёт на убыль, а его стороны продолжают готовиться к наихудшему исходу событий.

В сводке говорится, что палестинское движение ХАМАС постепенно отказывается от тактики огневых налётов на объекты в глубине Израиля и начинает выбирать путь диверсионной войны.

«В значительной степени по сосредоточенным рядом с сектором Газа израильским танкам Merkava Mk.4 и бронетранспортёрам Namer применяются барражирующие боеприпасы и квадрокоптеры со сбросами», — говорится в публикации.

Как пишет Военная хроника, противопоставить что-либо этой тактике Армия обороны Израиля пока не может.

Кроме того, ракетные удары ХАМАС сосредоточиваются на городах в центральной части Израиля — Тель-Авиве, Петах-Тикве, Иерусалиме и Ашдоде.

Что касается израильской армии, отмечается, что ЦАХАЛ возобновил авиаудары по территории сектора Газа.

Их характер и география наводят на мысль, что с помощью точечных ударов ВВС Израиля расчищают маршрут для наземных подразделений, пишет Военная хроника.

«На стороне ХАМАС всё активнее выступает ливанская «Хезболла». Ливанцы активно применяют артиллерию и совершают огневые налёты на приграничные укрепрайоны и аванпосты ЦАХАЛ, выбивают систему наблюдения и всячески затрудняют отслеживание собственных перемещений», — добавляет Военная хроника.

В ответ на это Израиль наносит удары по «Хезболле» и территории Ливана.

«Полномасштабное вторжение «Хезболлы», впрочем, зависит от того, сдержит ли Израиль обещание начать наземную операцию», — отмечается в публикации.

Кроме того, другим важным игроком в этом конфликте постепенно становится Йемен, резюмировала Военная хроника.

Ранее стало известно, что израильские военные продолжают подготовку к следующему этапу боевых действий с ХАМАС.