Аналитик Стенлунд: США могут объяснить отказ от Украины конфликтом в Израиле

Аналитик Магнус Стенлунд выразил предположение в интервью SwebbTV, что США могут использовать ситуацию на Ближнем Востоке и отказаться от выделения помощи Украине.

По его словам, для США и НАТО назревает момент для перераспределения ресурсов.

«И если создастся впечатление, что это жизненно важно, то отказ от Украины будет выглядеть более простительным актом, если представить его как насущную необходимость», — говорится в публикации.

При этом Стенлунд добавил, что фактически такой отказ уже произошёл.

Ранее в SVT заявили, что США могут воспользоваться конфликтом в Газе для сокрытия провала на Украине.

Также в MWM отметили, что США могут заставить Украину сесть за стол переговоров из-за Израиля.