MWM: США могут заставить Украину сесть за стол переговоров из-за Израиля

Вашингтон может воспользоваться обострением палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке и заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией, говорится в публикации Military Watch Magazine.

Утверждается, что украинские войска всё меньше «способны достичь военных целей», а перенаправление снарядов в Израиль может стать для Запада способом «сохранить лицо».

Таким образом США смогут сократить вложения и заставить Украину приступить к мирным переговорам.

Автор статьи отмечает, что боеприпасы в ближайшие недели будут доставлены в Израиль на фоне неудачного контрнаступления ВСУ.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что согласованные конгрессом США средства для Украины заканчиваются.