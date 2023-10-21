MWM: США могут заставить Украину сесть за стол переговоров из-за Израиля
- РИА Новости
Утверждается, что украинские войска всё меньше «способны достичь военных целей», а перенаправление снарядов в Израиль может стать для Запада способом «сохранить лицо».
Таким образом США смогут сократить вложения и заставить Украину приступить к мирным переговорам.
Автор статьи отмечает, что боеприпасы в ближайшие недели будут доставлены в Израиль на фоне неудачного контрнаступления ВСУ.
Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что согласованные конгрессом США средства для Украины заканчиваются.