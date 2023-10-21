SVT: США могут воспользоваться конфликтом в Газе для сокрытия провала на Украине
Отмечается, что на сегодняшний день внимание прессы уже сконцентрировано на происходящем на Ближнем Востоке.
Именно это «кое-кому очень на руку», так как конфликт на Украине стал для Запада крупным провалом, говорится в статье.
По мнению автора публикации, обострению на Ближнем Востоке будет уделяться больше внимания, поскольку существует риск эскалации. В этот момент США и страны Североатлантического альянса могут начать распределять ресурсы.
Ранее издание Military Watch Magazine написало, что США могут заставить Украину сесть за стол переговоров из-за Израиля.