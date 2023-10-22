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США распространили свой проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку

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США распространили в Совете Безопасности ООН свой проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом информирует ТАСС.

По данным агентства, американский проект резолюции не содержит призыва к прекращению огня.

Отмечается, что в нём есть пункты с осуждением нападения ХАМАС, призывом к освобождению заложников и признанием права Израиля на самозащиту.

18 октября Совет Безопасности ООН отклонил поправки России к бразильскому проекту резолюции о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. США наложили вето на бразильский проект.

Позже российский постпред при ООН Василий Небензя назвал лицемерием со стороны Вашингтона вето США на бразильский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту.

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