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МИД: Россия работает над деэскалацией в зоне палестино-израильского конфликта

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Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что российская дипломатия работает над деэскалацией в зоне палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке.
МИД: Россия работает над деэскалацией в зоне палестино-израильского конфликта
  • globallookpress.com
  • © Власов Сергей

Об этом дипломат сказал в ходе саммита мира в Каире, посвящённого урегулированию конфликта Израиля и Палестины.

«Российская дипломатия предпринимает интенсивные усилия по деэскалации обстановки», — подчеркнул Богданов.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин провёл ряд телефонных разговоров, включая беседы с лидерами Ирана и Израиля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, направил срочные послания региональным коллегам.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская сторона всегда выступала за создание суверенного палестинского государства.

Путин также заявил, что, по его мнению, основные игроки региона не хотят углубления палестино-израильского конфликта и выступают против полномасштабной войны.

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