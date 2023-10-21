Вучич заявил о тяжёлом разговоре с представителями стран Запада по Косову

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что переговоры с представителями Европейского союза и других стран Запада по ситуации в частично признанной республике Косово были тяжёлыми.

Отмечается, что в субботу, 21 октября, в Белград прибыли спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, спецпредставитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар, а также представители Германии, Франции и Италии.

«Тяжёлая встреча с «пятёркой». Уверен, что в предстоящем периоде найдём путь для выхода из кризиса», — цитирует сербского лидера РИА Новости.

Кроме того, Вучич анонсировал ряд встреч в Брюсселе по этому вопросу.

29 сентября совет НАТО дал своё согласие на использование в Косове дополнительных сил KFOR.