Вучич заявил о тяжёлом разговоре с представителями стран Запада по Косову
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Отмечается, что в субботу, 21 октября, в Белград прибыли спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, спецпредставитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар, а также представители Германии, Франции и Италии.
«Тяжёлая встреча с «пятёркой». Уверен, что в предстоящем периоде найдём путь для выхода из кризиса», — цитирует сербского лидера РИА Новости.
Кроме того, Вучич анонсировал ряд встреч в Брюсселе по этому вопросу.
29 сентября совет НАТО дал своё согласие на использование в Косове дополнительных сил KFOR.