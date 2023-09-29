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Совет НАТО разрешил использовать в Косове дополнительные силы KFOR

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Совет Североатлантического альянса дал своё согласие на использование в частично признанной республике Косово дополнительных сил KFOR.
Совет НАТО разрешил использовать в Косове дополнительные силы KFOR
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

«Вчера Североатлантический совет разрешил (использование. — RT) дополнительных сил, чтобы ответить на текущую ситуацию», — приводит заявление ТАСС.

При этом альянс не уточнил число отправляемых в Косово новых сил.

Отмечается, что силы KFOR находятся в постоянном контакте с властями Сербии и Косова, а также ОБСЕ, Европейским союзом и ООН.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко заявил о «жестокой этнической чистке» в Косово в отношении сербов.

Находящиеся в подчинении НАТО «Силы для Косова» (KFOR) заявили о готовности принять участие в операции косовской полиции на севере края.

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