Совет НАТО разрешил использовать в Косове дополнительные силы KFOR
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба НАТО.
«Вчера Североатлантический совет разрешил (использование. — RT) дополнительных сил, чтобы ответить на текущую ситуацию», — приводит заявление ТАСС.
При этом альянс не уточнил число отправляемых в Косово новых сил.
Отмечается, что силы KFOR находятся в постоянном контакте с властями Сербии и Косова, а также ОБСЕ, Европейским союзом и ООН.
Ранее президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко заявил о «жестокой этнической чистке» в Косово в отношении сербов.
Находящиеся в подчинении НАТО «Силы для Косова» (KFOR) заявили о готовности принять участие в операции косовской полиции на севере края.