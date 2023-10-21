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«Коммерсант»: США выразили готовность обсудить сферу контроля над вооружениями

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США в ходе переговоров с российскими официальными лицами выразили готовность к возобновлению переговоров по выработке новых договорённостей в сфере контроля над вооружениями.
«Коммерсант»: США выразили готовность обсудить сферу контроля над вооружениями
  • РИА Новости

«Соединённые Штаты готовы уже сейчас привлечь Россию к управлению ядерными рисками и разработке рамок контроля над вооружениями на период после 2026 года... Мы готовы вступить в эти обсуждения», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на посольство США в Москве.

Ранее постпред США на Конференции по разоружению Брюс Тёрнер заявил, что Штаты готовы работать с Россией над механизмом по контролю над ядерными вооружениями на период после 2026 года, когда закончится действие ДСНВ-III.

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс, говоря о возможности выработки нового договора с Россией вместо ДСНВ, заявила, что «надежда есть всегда».

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