В США заявили о готовности работать с Россией над заменой для ДСНВ-III
«США по-прежнему готовы к взаимодействию. Мы готовы конструктивно работать с Россией на пути к полной имплементации ДСНВ-III», — цитирует РИА Новости Тёрнера.
Также он заявил о готовности США работать над снижением ядерных рисков и механизмом контроля над ядерными вооружениями.
Ранее комитет по международным делам рекомендовал Государственной думе принять проект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.