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В США заявили о готовности работать с Россией над заменой для ДСНВ-III

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США готовы работать с Россией над механизмом по контролю над ядерными вооружениями на период после 2026 года, когда закончится действие ДСНВ-III, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН постпред США на Конференции по разоружению Брюс Тёрнер.

«США по-прежнему готовы к взаимодействию. Мы готовы конструктивно работать с Россией на пути к полной имплементации ДСНВ-III», — цитирует РИА Новости Тёрнера.

Также он заявил о готовности США работать над снижением ядерных рисков и механизмом контроля над ядерными вооружениями.

Ранее комитет по международным делам рекомендовал Государственной думе принять проект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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