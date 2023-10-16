В США заявили о готовности работать с Россией над заменой для ДСНВ-III

США готовы работать с Россией над механизмом по контролю над ядерными вооружениями на период после 2026 года, когда закончится действие ДСНВ-III, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН постпред США на Конференции по разоружению Брюс Тёрнер.

«США по-прежнему готовы к взаимодействию. Мы готовы конструктивно работать с Россией на пути к полной имплементации ДСНВ-III», — цитирует РИА Новости Тёрнера.

Также он заявил о готовности США работать над снижением ядерных рисков и механизмом контроля над ядерными вооружениями.

Ранее комитет по международным делам рекомендовал Государственной думе принять проект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.