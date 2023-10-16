Комитет рекомендовал Госдуме принять проект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Комитет по международным делам рекомендовал Государственной думе принять проект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Об этом рассказал председатель комитета по международным делам нижней палаты российского парламента, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Сообщение приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.

Отмечается, что проект закона будет рассмотрен Госдумой завтра, 17 октября.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что депутаты Госдумы могут отозвать документ о запрете на проведение испытаний ядерного оружия.

9 октября Совет Государственной думы России поручил комитету ГД по международным делам рассмотреть вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

12 октября профильный комитет Госдумы подготовил проект закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ.