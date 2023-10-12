Профильный комитет Госдумы подготовил проект закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Профильный комитет Госдумы подготовил проект закона об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Отмечается, что законопроект был подготовлен по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В сообщении говорится, что Государственная дума может может рассмотреть проект закона в первом чтении 17 октября.

Также Володин сообщил в начале пленарного заседания, что все фракции в ходе обсуждения поддержали принятие законопроекта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что депутаты Госдумы могут отозвать документ о запрете на проведение испытаний ядерного оружия.

9 октября Совет Государственной думы России поручил комитету ГД по международным делам рассмотреть вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков объяснил, что Россия законодательно отзывает ратификацию ДВЗЯИ, чтобы сбалансировать статус с США, при этом мораторий на ядерные испытания будет соблюдаться.