Рябков: при отзыве ратификации ДВЗЯИ Россия оставит мораторий на испытания

Россия законодательно отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), чтобы сбалансировать статус с США — мораторий на ядерные испытания будет соблюдаться, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы отзываем ратификацию, то есть балансируем свой статус таким образом, как это на протяжении долгих десятилетий практикуют США», — цитирует его ТАСС.

Дипломат добавил, что при этом «мораторий сохраняется».

При этом, по словам Рябкова, российские полигоны должны быть готовы к возобновлению ядерных испытаний.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что депутаты Госдумы могут отозвать документ о запрете на проведение испытаний ядерного оружия.

9 октября Совет Государственной думы России поручил комитету ГД по международным делам рассмотреть вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.