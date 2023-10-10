Рябков: при отзыве ратификации ДВЗЯИ Россия оставит мораторий на испытания
- РИА Новости
«Мы отзываем ратификацию, то есть балансируем свой статус таким образом, как это на протяжении долгих десятилетий практикуют США», — цитирует его ТАСС.
Дипломат добавил, что при этом «мораторий сохраняется».
При этом, по словам Рябкова, российские полигоны должны быть готовы к возобновлению ядерных испытаний.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что депутаты Госдумы могут отозвать документ о запрете на проведение испытаний ядерного оружия.
9 октября Совет Государственной думы России поручил комитету ГД по международным делам рассмотреть вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.