Узнать больше

Рябков: при отзыве ратификации ДВЗЯИ Россия оставит мораторий на испытания

Короткая ссылка
Россия законодательно отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), чтобы сбалансировать статус с США — мораторий на ядерные испытания будет соблюдаться, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков: при отзыве ратификации ДВЗЯИ Россия оставит мораторий на испытания
  • РИА Новости

«Мы отзываем ратификацию, то есть балансируем свой статус таким образом, как это на протяжении долгих десятилетий практикуют США», — цитирует его ТАСС.

Дипломат добавил, что при этом «мораторий сохраняется».

При этом, по словам Рябкова, российские полигоны должны быть готовы к возобновлению ядерных испытаний.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что депутаты Госдумы могут отозвать документ о запрете на проведение испытаний ядерного оружия.

9 октября Совет Государственной думы России поручил комитету ГД по международным делам рассмотреть вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить