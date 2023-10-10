Рябков: российские полигоны должны быть готовы к возобновлению ядерных испытаний

Российские полигоны должны быть готовы к возобновлению ядерных испытаний, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Президент чётко сформулировал: мы должны обеспечить готовность нашей полигонной базы к возобновлению испытательной деятельности», — цитирует его ТАСС.

При этом, по словам дипломата, практические действия возможны будут лишь после того, как соответствующие испытания пройдут в США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что депутаты Госдумы могут отозвать документ о запрете на проведение испытаний ядерного оружия.

9 октября Совет Государственной думы России поручил комитету ГД по международным делам рассмотреть вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).