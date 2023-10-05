Путин: депутаты ГД могут отозвать документ о запрете испытаний ядерного оружия

Депутаты Госдумы могут отозвать документ о запрете на проведение испытаний ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что США не ратифицировали договор о запрете ядерных испытаний.

По его словам, Россия может повести себя зеркально по отношению к Соединённым Штатам.

«Но это вопросы депутатов Государственной думы, теоретически можно отозвать эту ратификацию, если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно», — сказал Путин в ходе пленарного заседания клуба «Валдай».

Глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН рассказал об учениях НАТО по отработке ядерного удара по России.