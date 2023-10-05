Путин: депутаты ГД могут отозвать документ о запрете испытаний ядерного оружия
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Он отметил, что США не ратифицировали договор о запрете ядерных испытаний.
По его словам, Россия может повести себя зеркально по отношению к Соединённым Штатам.
«Но это вопросы депутатов Государственной думы, теоретически можно отозвать эту ратификацию, если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно», — сказал Путин в ходе пленарного заседания клуба «Валдай».
Глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН рассказал об учениях НАТО по отработке ядерного удара по России.