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Путин: депутаты ГД могут отозвать документ о запрете испытаний ядерного оружия

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Депутаты Госдумы могут отозвать документ о запрете на проведение испытаний ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: депутаты ГД могут отозвать документ о запрете испытаний ядерного оружия
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Он отметил, что США не ратифицировали договор о запрете ядерных испытаний.

По его словам, Россия может повести себя зеркально по отношению к Соединённым Штатам.

«Но это вопросы депутатов Государственной думы, теоретически можно отозвать эту ратификацию, если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно», — сказал Путин в ходе пленарного заседания клуба «Валдай».

Глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН рассказал об учениях НАТО по отработке ядерного удара по России.

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