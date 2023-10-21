RS: США нужно наладить сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом

США необходимо наладить взаимодействие с Россией в сфере борьбы с терроризмом — в первую очередь это нужно самим Штатам, заявили аналитики Джордж Биби и Анатоль Ливен.

«Восстановление хотя бы ограниченного взаимодействия с Россией по поводу противодействия терроризму является и путём к дальнейшему примирению, и срочной необходимостью для самого Запада», — говорится в материале аналитиков для журнала Responsible Statecraft.

Авторы утверждают, что палестино-израильский конфликт с учётом новой эскалации спровоцирует рост террористической активности на Западе, а потому США и их союзникам было бы полезно вспомнить о богатом опыте России в сфере борьбы с экстремизмом.

«Кроме того, США необходимо возобновить переговоры с Россией по урегулированию ситуации в Сирии», — добавили Биби и Ливен.

В августе 2022 года директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Владимир Тарабрин заявил, что США и ЕС под надуманными предлогами заморозили диалог с Россией по борьбе с терроризмом.

Замглавы российского МИД Олег Сыромолотов заявил, что перспектив возобновления взаимодействия России и Соединённых Штатов в антитеррористической сфере не просматривается.