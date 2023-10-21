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Politico: давнее оскорбление определило антиукраинскую позицию премьера Фицо

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Несогласие премьера Словакии Роберта Фицо с украинской стороной по ряду вопросов может быть связано с холодным приёмом во время визита в Киев в 2009 году.

Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, Украина заставила Словакию три часа ожидать встречи с бывшим премьером Украины Юлией Тимошенко, которая после этого отругала Фицо за «пророссийскую позицию» перед объективами телекамер.

Уточняется, это была крайне неприятная ситуация и Фицо «покраснел от гнева».

5 октября обозреватель Atlantic Петр Косицкий заявил, что Украина потеряла поддержку Польши и Словакии из-за ошибок киевских властей.

По его словам, победа партии Smer под руководством Роберта Фицо стала серьёзной проблемой для Киева.

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