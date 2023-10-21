Politico: давнее оскорбление определило антиукраинскую позицию премьера Фицо
Об этом сообщает Politico.
Как пишет издание, Украина заставила Словакию три часа ожидать встречи с бывшим премьером Украины Юлией Тимошенко, которая после этого отругала Фицо за «пророссийскую позицию» перед объективами телекамер.
Уточняется, это была крайне неприятная ситуация и Фицо «покраснел от гнева».
5 октября обозреватель Atlantic Петр Косицкий заявил, что Украина потеряла поддержку Польши и Словакии из-за ошибок киевских властей.
По его словам, победа партии Smer под руководством Роберта Фицо стала серьёзной проблемой для Киева.