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Atlantic: Украина потеряла поддержку Польши и Словакии

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Обозреватель Atlantic Петр Косицкий заявил, что Украина потеряла поддержку Польши и Словакии из-за ошибок киевских властей.

По его словам, победа партии Smer под руководством Роберта Фицо стала серьёзной проблемой для Киева.

Одновременно с этим, по мнению обозревателя,  иссякает поддержка Киева со стороны Варшавы.

«Дни международной солидарности вокруг Украины сочтены», — сказал Косицкий.

Ранее в МИД Польши заявили, что улучшение отношений Варшавы и Киева требует титанических усилий.

Также в CNN отметили,что Украина получила ряд мощных ударов от западных партнёров.

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