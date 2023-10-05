Atlantic: Украина потеряла поддержку Польши и Словакии
По его словам, победа партии Smer под руководством Роберта Фицо стала серьёзной проблемой для Киева.
Одновременно с этим, по мнению обозревателя, иссякает поддержка Киева со стороны Варшавы.
«Дни международной солидарности вокруг Украины сочтены», — сказал Косицкий.
Ранее в МИД Польши заявили, что улучшение отношений Варшавы и Киева требует титанических усилий.
Также в CNN отметили,что Украина получила ряд мощных ударов от западных партнёров.