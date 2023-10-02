CNN: Украина получила ряд мощных ударов от западных партнёров

Украина получила серию неожиданных мощных ударов от ключевых западных союзников, предоставляющих ей военную и финансовую помощь.

Об этом заявил обозреватель Стивен Коллинсон в статье для CNN.

Журналист напомнил, что конгресс США принял законопроект о государственных расходах без пункта о предоставлении $6 млрд Украине.

Кроме того, добавил Коллинсон, в Словакии на выборах победила партия Smer, лидер которой пообещал прекратить осуществлять поставки оружия украинской армии.

«Удары по Украине со стороны Вашингтона и Братиславы последовали в дополнение к её размолвке по вопросу экспорта зерна с Польшей — одним из первых и самых верных союзников Киева», — говорится в публикации.

Отмечается, что каждое из этих событий указывает на шаткое положение Киева в вопросе западной помощи.

Ранее руководители внешнеполитических ведомств Евросоюза не смогли достигнуть договорённости о выделении Киеву военной помощи в размере $5 млрд в 2024 году.