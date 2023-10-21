БАПОР эвакуирует пять приютов в секторе Газа после требований Израиля
Об этом информирует Sky News Arabiya со ссылкой на организацию.
Как передаёт сообщение РИА Новости, Израиль проинформировал БАПОР о необходимости как можно скорее эвакуировать людей из зданий пяти школ.
Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что около 1 тыс. российских граждан и граждан стран Содружества Независимых Государств (СНГ) подали заявки на эвакуацию из зоны палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке.