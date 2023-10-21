БАПОР эвакуирует пять приютов в секторе Газа после требований Израиля

В Агентстве ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщили о намерении эвакуировать пять школ в секторе Газа, используемых как приюты для перемещённых жителей анклава, после требований израильской стороны.

Об этом информирует Sky News Arabiya со ссылкой на организацию. Как передаёт сообщение РИА Новости, Израиль проинформировал БАПОР о необходимости как можно скорее эвакуировать людей из зданий пяти школ. Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что около 1 тыс. российских граждан и граждан стран Содружества Независимых Государств (СНГ) подали заявки на эвакуацию из зоны палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке.