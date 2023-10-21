Заявление саммита Соединённых Штатов и Европейского союза по Украине содержит предупреждение о рисках коллапса украинской экономики.

Об этом пишет ТАСС.

«Мы признаём срочную необходимость принять меры, чтобы гарантировать, что Россия не сможет устроить коллапс украинской экономики», — сказано в заявлении.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что власти Украины лгут о росте ВВП страны, несмотря на очевидное уничтожение украинского военно-промышленного потенциала.

16 октября министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен заявила, что страны Запада не могут позволить Украине потерпеть поражение в конфликте с Россией по экономическим причинам.