Заявление саммита США — ЕС предупреждает об угрозе коллапса экономики Украины
Об этом пишет ТАСС.
«Мы признаём срочную необходимость принять меры, чтобы гарантировать, что Россия не сможет устроить коллапс украинской экономики», — сказано в заявлении.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что власти Украины лгут о росте ВВП страны, несмотря на очевидное уничтожение украинского военно-промышленного потенциала.
16 октября министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен заявила, что страны Запада не могут позволить Украине потерпеть поражение в конфликте с Россией по экономическим причинам.