Власти Украины лгут о росте ВВП страны, несмотря на очевидное уничтожение украинского военно-промышленного потенциала, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он отметил, что предприятия страны разрушаются ракетными ударами, но власти Украины говорят о росте ВВП.

«Если действующих предприятий и объектов... становится всё меньше, меньше и меньше, как же ВВП может расти? Что это за загадка такая?» — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

По его словам, населению специально лгут о процветании украинской экономики.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, госдолг Украины в 2025 году превысит отметку в 100% валового внутреннего продукта (ВВП).