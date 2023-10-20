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Экс-советник Кучмы Соскин: Киев лжёт о росте ВВП

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Власти Украины лгут о росте ВВП страны, несмотря на очевидное уничтожение украинского военно-промышленного потенциала, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он отметил, что предприятия страны разрушаются ракетными ударами, но власти Украины говорят о росте ВВП.

«Если действующих предприятий и объектов... становится всё меньше, меньше и меньше, как же ВВП может расти? Что это за загадка такая?» — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

По его словам, населению специально лгут о процветании украинской экономики.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, госдолг Украины в 2025 году превысит отметку в 100% валового внутреннего продукта (ВВП).

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