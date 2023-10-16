Глава Минфина Йеллен: Украина не должна проиграть в конфликте из-за экономики
- AP
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Об этом Йеллен сказала в ходе выступления в Люксембурге на встрече с коллегами из стран Европы.
«Мы не можем позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам», — цитирует её РИА Новости.
Она также подтвердила готовность Вашингтона продолжать поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин допустил, что на Украине может начаться гражданская война.
Как отметил Соскин, ситуация на Украине всё больше обостряется, поскольку украинское контрнаступление провалилось, а экономика страны разрушена.