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Глава Минфина Йеллен: Украина не должна проиграть в конфликте из-за экономики

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Министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен заявила, что страны Запада не могут позволить Украине потерпеть поражение в конфликте с Россией по экономическим причинам.
Глава Минфина Йеллен: Украина не должна проиграть в конфликте из-за экономики
  • AP
  • © Andres Kudacki

Об этом Йеллен сказала в ходе выступления в Люксембурге на встрече с коллегами из стран Европы.

«Мы не можем позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам», — цитирует её РИА Новости.

Она также подтвердила готовность Вашингтона продолжать поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин допустил, что на Украине может начаться гражданская война.

Как отметил Соскин, ситуация на Украине всё больше обостряется, поскольку украинское контрнаступление провалилось, а экономика страны разрушена.

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