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Экс-советник Кучмы Соскин допустил начало гражданской войны на Украине

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин допустил, что на Украине может начаться гражданская война.
Экс-советник Кучмы Соскин допустил начало гражданской войны на Украине
  • AP
  • © Libkos

Такое мнение он высказал на своём YouTube-канале.

Как отметил Соскин, ситуация на Украине всё больше обостряется, поскольку украинское контрнаступление провалилось, а экономика страны разрушена.

По словам экс-советника, в настоящий момент у Киева нет денег, чтобы закрыть дефицит бюджета к концу 2023 года.

Это приведёт к тому, что власти не смогут выплачивать пенсии, зарплаты и пособия, объяснил он.

«Если у Украины сейчас рухнет экономика, будет обвал и коллапс, то тогда — гражданская война», — резюмировал Соскин.

Ранее издание Asia Times писало, что Украине необходимо заключить мирное соглашение с Россией, пока у Киева есть такая возможность.

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