Экс-советник Кучмы Соскин допустил начало гражданской войны на Украине
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Такое мнение он высказал на своём YouTube-канале.
Как отметил Соскин, ситуация на Украине всё больше обостряется, поскольку украинское контрнаступление провалилось, а экономика страны разрушена.
По словам экс-советника, в настоящий момент у Киева нет денег, чтобы закрыть дефицит бюджета к концу 2023 года.
Это приведёт к тому, что власти не смогут выплачивать пенсии, зарплаты и пособия, объяснил он.
«Если у Украины сейчас рухнет экономика, будет обвал и коллапс, то тогда — гражданская война», — резюмировал Соскин.
Ранее издание Asia Times писало, что Украине необходимо заключить мирное соглашение с Россией, пока у Киева есть такая возможность.