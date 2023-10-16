Экс-советник Кучмы Соскин допустил начало гражданской войны на Украине

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин допустил, что на Украине может начаться гражданская война.

Такое мнение он высказал на своём YouTube-канале.

Как отметил Соскин, ситуация на Украине всё больше обостряется, поскольку украинское контрнаступление провалилось, а экономика страны разрушена.

По словам экс-советника, в настоящий момент у Киева нет денег, чтобы закрыть дефицит бюджета к концу 2023 года.

Это приведёт к тому, что власти не смогут выплачивать пенсии, зарплаты и пособия, объяснил он.

«Если у Украины сейчас рухнет экономика, будет обвал и коллапс, то тогда — гражданская война», — резюмировал Соскин.

Ранее издание Asia Times писало, что Украине необходимо заключить мирное соглашение с Россией, пока у Киева есть такая возможность.