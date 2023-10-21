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FT: работавшие до конфликта КПП между Израилем и Газой не откроют снова

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КПП между Израилем и сектором Газа, которые работали до эскалации палестино-израильского конфликта, не будут снова открыты.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на чиновника из Израиля.

«КПП из Газы в Израиль, которые функционировали до войны, не будут заново открыты», — передаёт его заявление РИА Новости.

Чиновник добавил, что Израиль не будет участвовать в решении проблемы предоставления работы жителям Газы.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл на КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа.

Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники, открытие КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа для доставки гуманитарной помощи в пятницу, 20 октября, маловероятно.

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