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Генсек ООН прибыл на КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл на КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа.
Генсек ООН прибыл на КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа
  • РИА Новости

Об этом сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

Он отметил необходимость скорейшей доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. По словам Генсека ООН, Египет станет основной страной для поступления гуманитарных грузов.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что первая гумпомощь в Газу может быть доставлена 20 октября через «Рафах».

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что открытие КПП «Рафах» 20 октября маловероятно.

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