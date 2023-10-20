Генсек ООН прибыл на КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа
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Об этом сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.
Он отметил необходимость скорейшей доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. По словам Генсека ООН, Египет станет основной страной для поступления гуманитарных грузов.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что первая гумпомощь в Газу может быть доставлена 20 октября через «Рафах».
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что открытие КПП «Рафах» 20 октября маловероятно.