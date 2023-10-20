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CNN: открытие КПП «Рафах» 20 октября для доставки гумпомощи в Газу маловероятно

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Открытие контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» на границе Египта и сектора Газа для доставки гуманитарной помощи в пятницу, 20 октября, маловероятно.
CNN: открытие КПП «Рафах» 20 октября для доставки гумпомощи в Газу маловероятно
  • AP
  • © Omar Aziz

Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на источники. 

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что первая гумпомощь в Газу может быть доставлена 20 октября через «Рафах».

«Несколько источников заявили CNN, что больше не ожидается, что «Рафах» откроется в пятницу для первого конвоя с помощью», — говорится в публикации. 

По словам одного из источников телеканала, ситуация с доставкой гумпомощи в регион остается «неопределённой».

Ранее в канцелярии президента Египта подтвердили договорённости с США о доставке гумпомощи в сектор Газа через КПП «Рафах» на постоянной основе.

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