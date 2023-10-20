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NBC: судья по делу Трампа о мошенничестве пригрозил заключить его под стражу

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Председательствующий на процессе по делу экс-президента США Дональда Трампа судья пригрозил заключить его под стражу.
NBC: судья по делу Трампа о мошенничестве пригрозил заключить его под стражу
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Судья... поднял вопрос о возможности заключения бывшего президента в тюрьму», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Трамп не выполнил приказ, «требующий от него удалить пост, в котором он разгромил судебного клерка».

Ранее сообщалось, что суд признал Трампа виновным в мошенничестве.

Верховный суд США не стал рассматривать требование запретить Дональду Трампу участвовать в президентских выборах.

Президент США Джо Байден дал показания прокуратуре США в рамках расследования о ненадлежащем хранении секретных документов.

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