NBC: судья по делу Трампа о мошенничестве пригрозил заключить его под стражу
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Об этом сообщает телеканал NBC News.
«Судья... поднял вопрос о возможности заключения бывшего президента в тюрьму», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Трамп не выполнил приказ, «требующий от него удалить пост, в котором он разгромил судебного клерка».
Ранее сообщалось, что суд признал Трампа виновным в мошенничестве.
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