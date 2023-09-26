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CNBS: суд признал Трампа виновным в мошенничестве

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Суд признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве.

Об этом сообщает CNBS.

Суд Нью-Йорка постановил, что Трамп и его компания несут ответственность за мошенничество по иску Генеральной прокуратуры Нью-Йорка.

Судья Артур Энгорон в рамках этого решения аннулировал бизнес-сертификаты Трампа и других ответчиков по иску в Верховном суде Манхэттена.

Ранее сообщалось, что Трамп нанял адвоката Стивена Сэдоу в команду своих юристов — защитник имеет опыт работы в делах, связанных с преступными организациями.

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