CNBS: суд признал Трампа виновным в мошенничестве

Суд признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве.

Об этом сообщает CNBS.

Суд Нью-Йорка постановил, что Трамп и его компания несут ответственность за мошенничество по иску Генеральной прокуратуры Нью-Йорка.

Судья Артур Энгорон в рамках этого решения аннулировал бизнес-сертификаты Трампа и других ответчиков по иску в Верховном суде Манхэттена.

Ранее сообщалось, что Трамп нанял адвоката Стивена Сэдоу в команду своих юристов — защитник имеет опыт работы в делах, связанных с преступными организациями.