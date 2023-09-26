CNBS: суд признал Трампа виновным в мошенничестве
Об этом сообщает CNBS.
Суд Нью-Йорка постановил, что Трамп и его компания несут ответственность за мошенничество по иску Генеральной прокуратуры Нью-Йорка.
Судья Артур Энгорон в рамках этого решения аннулировал бизнес-сертификаты Трампа и других ответчиков по иску в Верховном суде Манхэттена.
Ранее сообщалось, что Трамп нанял адвоката Стивена Сэдоу в команду своих юристов — защитник имеет опыт работы в делах, связанных с преступными организациями.